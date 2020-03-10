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Путин посетит съезд РСПП 19 марта

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин ежегодно посещает съезды союза и встречается с членами бюро

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который пройдет в Москве 19 марта. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Традиционно ежегодно президент съезды РСПП посещает, он встречается с членами бюро, - сказал Песков. - Поэтому такая встреча готовится и в этом году".

С 16 по 19 марта 2020 года РСПП проводит ежегодную Неделю российского бизнеса. На этом мероприятии обсуждаются и формируются предложения по наиболее важным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. В рамках Недели российского бизнеса планируется проведение форумов и конференций по ключевым экономическим проблемам, в том числе ежегодного съезда РСПП, форума по цифровой трансформации, инвестиционного форума, налоговой конференции, конференции по экологической и промышленной безопасности, конференции по социально-трудовым отношениям.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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