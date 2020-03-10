Суд Румынии возобновил дело против "дочки" "Лукойла" и ее руководителя

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд румынского города Плоешти вынес постановление о возврате на новое рассмотрение в суд первой инстанции уголовного дела, возбужденного в 2014 году, в отношении Petrotel Lukoil S.A. (дочернее предприятие "Лукойла"), а также его руководителя Андрея Богданова в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Ответчики данное решение обжаловали. Об этом сообщается в отчете "Лукойла".

"27 ноября 2019 года Апелляционный суд г. Плоешти вынес постановление о возврате дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 24 декабря 2019 года ответчики обжаловали данное решение в порядке экстраординарной апелляции в Апелляционный суд г. Плоешти. Рассмотрение жалобы назначено на 16 марта 2020 года", - говорится в отчете.

В 2014 году прокуратура заподозрила Petrotel Lukoil и топ-менеджеров компании в неуплате налогов, ненадлежащем использовании кредитов и отмывании денежных средств. Ущерб от этих действий оценивался в €1,8 млрд. Также дело было возбуждено в отношении нидерландской Lukoil Europe Holdings B.V. (контролирует Petrotel). По мнению прокуратуры, топ-менеджеры компаний в 2011-2014 годах заключали контракты на покупку нефти и поставку нефтепродуктов по невыгодным для компании ценам, что приводило к убыткам. Обвинения были выдвинуты нескольким сотрудникам Petrotel, а суд наложил арест на имущество и счета дочерних структур "Лукойла" на €2 млрд (впоследствии сумма была уменьшена). Также прокуратура ограничила свободу передвижения обвиняемых.

На заключительном судебном заседании 23 октября 2018 года суд вынес оправдательный приговор по предъявленным обвинениям в отношении всех обвиняемых, включая генерального директора Petrotel Lukoil, его заместителей, а также в отношении Petrotel Lukoil S.A. и Lukoil Europe Holdings B.V. В результате со всех активов завода, акций, счетов Petrotel Lukoil S.A., Lukoil Europe Holdings B.V. сняты все аресты на общую сумму около $1,5 млрд (92,85 млрд рублей). Это решение было обжаловано прокуратурой 1 ноября 2018 года в Апелляционном суде города Плоешти.