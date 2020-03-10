"Газпром нефть" создала цифровую систему управления комплекса глубокой переработки ОНПЗ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Дочерее предприятие "Газпром нефти" по промышленной автоматизации - "Автоматикой-сервис" совместно с партнерами из Южной Кореи и Японии спооектировали комплексную автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУТП) для будущего комплекса глубокой переработки нефти Омского НПЗ. Об этом сообщает компания.

"Система управления объединяет в единую среду три различных технологических процесса будущего комплекса и по этому параметру не имеет аналогов в России", - отмечает компания.

Будущий комплекс заработает после завершения строительства в 2021 года, система способна единовременно обрабатывать информацию с 18,7 тыс. датчиков и сможет управлять технологически различными, но связанным друг с другом процессами.

"Пока никто в мире не может предложить нам готовые решения, учитывающие весь спектр задач и технологические особенности производства. Поэтому "Газпром нефть" ведет собственный инжиниринг и внедряет решения, повышающие эффективность и надежность работы всей производственной вертикали - от самых простых техпроцессов до групп производств и целых предприятий", - сказал директор дирекции переработки нефти и газа "Газпром нефти" Михаил Антонов.