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В совет директоров РЖД выдвинуты первый вице-премьер Белоусов и вице-премьер Чернышенко

Также из новых кандидатов - министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель министра финансов Алексей Сазанов, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко выдвинуты в качестве кандидатов в совет директоров РЖД, следует из распоряжения правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Также из новых кандидатов - министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель министра финансов Алексей Сазанов, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк.

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Россия
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