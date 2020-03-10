В совет директоров РЖД выдвинуты первый вице-премьер Белоусов и вице-премьер Чернышенко

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко выдвинуты в качестве кандидатов в совет директоров РЖД, следует из распоряжения правительства, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Также из новых кандидатов - министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель министра финансов Алексей Сазанов, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, председатель совета директоров "Совкомфлота" Сергей Франк.