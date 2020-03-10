Utair откроет в мае прямые рейсы в Геленджик из Москвы, Сургута и Тюмени

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в новом курортном сезоне откроет прямые авиарейсы из Москвы, Сургута и Тюмени в аэропорт Геленджик. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"В весенне-летнем сезоне 2020 года авиакомпания Utair приступит к выполнению перелетов из Москвы, Сургута и Тюмени в Геленджик", - рассказали в пресс-службе. Представители компании пояснили, что в перелетах будут задействованы воздушные суда Boeing 737-400 и 737-500 вместимостью до 150 и 126 кресел соответственно.

По данным пресс-службы, ежедневные рейсы по маршруту Москва - Геленджик будут возобновлены с 1 мая. Вылет из столичного аэропорта Внуково запланирован на 10:50, прибытие в Геленджик - на 13:05. Обратный рейс будет отправляться в 13:55. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Из Сургута будут открыты рейсы со 2 июня. Перелеты будут выполнять два раза в неделю - по вторникам и субботам. Вылет из Сургута в 07:40, прибытие в Геленджик в 10:00. Обратный вылет - в 11:00.

Перелеты из Тюмени будут проходить с вылетом в 17:00 и прибытием в Геленджик в 18:50. Обратный вылет будет в 19:40. "Из-за возросшего спроса будет увеличена частота выполнения рейсов по маршруту Тюмень - Геленджик - Тюмень. К еженедельным рейсам в июне, августе и сентябре добавятся два дополнительных перелета, в июле - три", - добавили в пресс-службе.

Аэропорт Геленджик открылся после многолетней капитальной реконструкции в мае 2010 года. Государство инвестировало в строительство аэропорта Геленджик порядка 5 млрд рублей. В 2018 году ВТБ и бывший совладелец "Балтики" Таймураз Боллоев купили по 49,5% в ООО "Аэропорт "Геленджик" у ООО "ВестЮн", которое, в свою очередь, приобрело аэропорт у "Базэл Аэро". По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 15% в сравнении с показателями 2018 года и составил 338 тыс. 786 пассажиров.