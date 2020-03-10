{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Utair откроет в мае прямые рейсы в Геленджик из Москвы, Сургута и Тюмени

 Авиакомпания будет перевозить пассажиров на самолетах Boeing 737

КРАСНОДАР, 10 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в новом курортном сезоне откроет прямые авиарейсы из Москвы, Сургута и Тюмени в аэропорт Геленджик. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"В весенне-летнем сезоне 2020 года авиакомпания Utair приступит к выполнению перелетов из Москвы, Сургута и Тюмени в Геленджик", - рассказали в пресс-службе. Представители компании пояснили, что в перелетах будут задействованы воздушные суда Boeing 737-400 и 737-500 вместимостью до 150 и 126 кресел соответственно.

По данным пресс-службы, ежедневные рейсы по маршруту Москва - Геленджик будут возобновлены с 1 мая. Вылет из столичного аэропорта Внуково запланирован на 10:50, прибытие в Геленджик - на 13:05. Обратный рейс будет отправляться в 13:55. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Из Сургута будут открыты рейсы со 2 июня. Перелеты будут выполнять два раза в неделю - по вторникам и субботам. Вылет из Сургута в 07:40, прибытие в Геленджик в 10:00. Обратный вылет - в 11:00.

Перелеты из Тюмени будут проходить с вылетом в 17:00 и прибытием в Геленджик в 18:50. Обратный вылет будет в 19:40. "Из-за возросшего спроса будет увеличена частота выполнения рейсов по маршруту Тюмень - Геленджик - Тюмень. К еженедельным рейсам в июне, августе и сентябре добавятся два дополнительных перелета, в июле - три", - добавили в пресс-службе.

Аэропорт Геленджик открылся после многолетней капитальной реконструкции в мае 2010 года. Государство инвестировало в строительство аэропорта Геленджик порядка 5 млрд рублей. В 2018 году ВТБ и бывший совладелец "Балтики" Таймураз Боллоев купили по 49,5% в ООО "Аэропорт "Геленджик" у ООО "ВестЮн", которое, в свою очередь, приобрело аэропорт у "Базэл Аэро". По итогам 2019 года пассажиропоток аэропорта вырос на 15% в сравнении с показателями 2018 года и составил 338 тыс. 786 пассажиров.

Теги
РоссияКраснодарский крайТюменская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ФАС признала нарушением рекламу "Арбидола" об эффективности против коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС