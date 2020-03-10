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В Ливии сообщили, что нефтяной сектор страны потерял с января из-за простоя почти $3 млрд

По данным Национальной нефтяной корпорации, по состоянию на 8 марта добыча находилась на уровне порядка 114,3 тыс. б/с

КАИР, 10 марта. /ТАСС/. Потери нефтяного сектора Ливии после блокирования морских наливных терминалов и закрытия месторождений с января достигли почти $3 млрд. Об этом сообщила во вторник Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) страны.

В частности, по ее данным, по состоянию на 8 марта добыча находилась на уровне порядка 114,3 тыс. баррелей в сутки. "Вынужденный спад производства привел к финансовым потерям более $2,932 млрд", - передает заявление корпорации новостной портал Afrigate News. Ранее NOC предупреждала, что добыча может сократиться до 72 тыс. баррелей в сутки от прежних 1,2 млн баррелей, если нефтяные порты останутся закрытыми.

В корпорации также выразили озабоченность в связи с возможным дефицитом топлива в ближайшие дни, в том числе из-за остановки НПЗ в Эз-Завии (в 50 км к западу от столицы) и недостатка средств для его импорта.

18 января прекратили работу главные наливные терминалы страны в "нефтяном полумесяце", находящиеся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА). Национальная корпорация вынуждена была объявить ситуацию форс-мажора в связи с невозможностью выполнения своих контрактных обязательств. На следующий день были закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и расположенное неподалеку Эль-Филь, ежедневная добыча на которых составляла примерно 400 тыс. баррелей в день. С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений и объявлении на них форс-мажора вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась.

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявлял ранее, что командование армии не причастно к закрытию нефтяных объектов и что это была инициатива жителей восточного региона, недовольных тем, что все доходы от продажи нефти поступают в Центробанк в Триполи, находящийся под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.

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