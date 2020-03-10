СМИ: планы Saudi Aramco увеличить объемы добычи нефти в апреле вызывают сомнения

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Намерение саудовской нефтяной компании Saudi Aramco резко увеличить объемы добычи в апреле вызывает сомнения. Такое мнение высказали во вторник аналитики американского интернет-портала Oilprice, оценивая документы, направленные компанией участникам саудовской фондовой биржи.

В этих документах указывается, что Saudi Aramco "обеспечит потребителей в апреле 12,3 млн баррелей нефти в сутки, то есть повысит добычу на 300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с максимально высоким уровнем добычи в 12 млн баррелей в сутки".

Как отметили эксперты Oilprice, сейчас объем добычи в Саудовской Аравии не достигает 10 млн баррелей в сутки, и "пока не ясно, удастся ли им (Эр-Рияду - прим. ТАСС) в течение месяца поднять объем добычи до 11 млн или даже до 12 млн баррелей в сутки". В любом случае, отмечают аналитики портала, "на мировом финансовом рынке образуется избыток предложения нефти, поскольку Россия также увеличит добычу".

Как подчеркнули аналитики, на ситуацию на нефтяном рынке также окажут влияние прекращение переговоров по формуле ОПЕК+ и намерение Саудовской Аравии снизить цену на нефть в апреле на $6-8 за баррель, причем наибольшие скидки планируется предоставить потребителям в северо-западной Европе и в США.

6 марта на встрече ОПЕК+ в Вене Саудовская Аравия не смогла договориться с Россией о продлении договоренностей, действовавших с 2017 года. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах в понедельник в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель. Во вторник цена на нефть пошла вверх и достигла уровня $36,23 за баррель.