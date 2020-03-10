"Руспродсоюз" допускает удорожание импортных овощей и фруктов из-за скачка курса доллара

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" не исключает роста цен на импортные овощи и фрукты из-за резкого скачка курса доллара. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

"В ближайшем времени могут только отыграть импортные овощи и фрукты, по которым у сетевого ретейла прямые контракты и никаких посредников, и они могут менять цены хоть день в день", - сказал он.

При этом такие ретейлеры все равно будут ориентироваться на ценовую ситуацию вокруг, отметил Востриков. "Ведь если кто-то увеличит цену, а кто-то - не увеличит, то, соответственно, потребитель будет покупать там, где дешевле", - пояснил он.

Что касается продуктов с долгим сроком хранения, которые поставляются непосредственно производителем или дистрибьютером, то, по мнению главы "Руспродсоюза", "входные" цены не смогут быстро измениться.

"Если даже сегодня производители продуктов питания подадут новый прейскурант, то, согласно условиям поставок, ретейлеры только через месяц скажут, принимают они его или нет. Это не является гарантией того, что наши коллеги, которые торгуют для населения, примут это колебание. Они будут учитывать платежеспособность населения, реальные расходы, которые не растут, и вообще инертность того, кто принимает цены", - считает Востриков.

Если же падение рубля продолжится, то производители будут вынуждены обращаться в сети и пересчитывать действующие цены на продукты питания. "Сложно назвать категории продуктов, которые не были бы зависимы никаким образом от курса доллара. В некоторых категориях это только упаковка, в некоторых - импортное оборудование, амортизация и зависимость от некоторого сырья и генных материалов", - перечислил Востриков.

На бизнес будут давить и падающие доходы населения. "Предпринимателям будет сложно найти баланс, и, таким образом, или минимально повышать цены, или потерять объемы продаж", - заключил он.