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Мишустин обсудит с Румасом 11 марта интеграцию в рамках Союзного государства

Стороны также планируют обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудит в Москве 11 марта с премьером Белоруссии Сергеем Румасом интеграционные процессы в рамках Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Планируется обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Румас и Мишустин договорились провести встречу в ближайшее время во время телефонного разговора, состоявшегося 6 марта. Тогда главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также совместную работу в Евразийском экономическом союзе. Премьеры двух стран также поделились мнением по поводу подготовки к заседанию Евразийского межправительственного совета, которое состоится 10 апреля в Минске.

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