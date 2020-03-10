Акционерное соглашение в рамках сделки по продаже акций Сбербанка будет действовать 3 года

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Акционерное соглашение в рамках сделки по продаже акций Сбербанка правительству РФ будет действовать три года, следует из проекта закона, подготовленного в Госдуме ко второму чтению .

"Акционерное соглашение действует с момента его заключения и до истечения трех лет с момента отчуждения Банком России всех обыкновенных акций ПАО "Сбербанк", принадлежащих ему на день вступления в силу настоящего федерального закона", - говорится в документе.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам во вторник рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроект "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России", внесенный правительством РФ в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия Банка России в капитале ПАО "Сбербанк России". Законопроект разработан в увязке с другим законопроектом - о приобретении Российской Федерацией у ЦБ РФ акций ПАО "Сбербанк России". Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 11 марта.