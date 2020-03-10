Трамп предложил отменить налог на зарплату до конца года из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снижения налога на заработную плату американцев на постоянной основе, либо его отмену до конца года в рамках налоговых послаблений для граждан страны с целью смягчения последствий распространения в мире коронавируса. Об этом, по данным агентства Reuters, американский лидер рассказал сенаторам-республиканцам в понедельник на закрытой встрече в Конгрессе США.

Присутствовавший на встрече источник агентства сообщил, что глава вашингтонской администрации обсуждал со своими однопартийцами предложения по повышению темпов роста экономики, которая переживает последствия вспышки нового коронавируса.

В понедельник глава Белого дома сообщил, что американское правительство приступает к обсуждению с Конгрессом налоговых послаблений для американцев. По словам президента США, члены его администрации намерены обсудить с руководством малых и средних частных предприятий вопрос их кредитования. Кроме того, Вашингтон ведет диалог с авиакомпаниями и операторами круизных судов, которые несут наиболее ощутимые потери от последствий коронавируса.

Сам Трамп во вторник положительно оценил встречу с однопартийцами в Сенате Конгресса. "Мы провели прекрасную встречу, в рядах Республиканской партии потрясающее единство. Мы работаем по целому ряду вопросов, есть хорошие подвижки [в реагировании на распространение] вируса", - сказал Трамп журналистам по итогам встречи. По его словам, республиканцы верхней палаты положительно восприняли его инициативу по снижению налоговой нагрузки.