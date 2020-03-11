Мишустин проведет в Москве переговоры с белорусским коллегой

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду в Москве встретится с белорусским коллегой Сергеем Румасом. Как сообщила пресс-служба российского кабинета министров, "планируется обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии".

Мишустин и Румас виделись в конце января в Алма-Ате, где проходили переговоры глав правительств стран Евразийского экономического союза, а 6 марта провели телефонный разговор, когда и договорились о новой личной встрече.

Процесс интеграции двух государств продолжается на протяжении 20 лет. Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года, вступил в силу 26 января 2000 года, является бессрочным. Согласно документу, создание объединения предполагает принятие конституции и создание наднациональных органов, в том числе двухпалатного парламента, суда, счетной палаты, формирование единого экономического пространства, введение общей валюты и учреждение единого эмиссионного центра, объединения энергетических систем, согласование торговой и таможенно-тарифной политики, введение единой налоговой системы и т.д. Эти процессы до сих пор продолжаются.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - решили создать межправительственную рабочую группу по развитию интеграции. Планировалось, что 31 дорожная карта будет согласована до конца 2019 года. По результатам работы стороны согласовали большинство дорожных карт, но не удалось договориться по вопросам нефти, газа и налогов. Белорусская сторона увязывает углубление интеграции со снижением цены на российский газ, выплатой компенсации за потери в результате налогового маневра, снятием ограничений на поставки своей продукции на российский рынок.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.