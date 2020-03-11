Google рекомендовала персоналу в Северной Америке работать на дому из-за коронавируса

ТАСС, 11 марта. Компания Google рекомендовала своим сотрудникам в североамериканских офисах работать на дому в связи с распространением коронавируса нового типа. Об этом во вторник сообщил телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

"Всем офисам в Северной Америке рекомендуется перейти на работу из дома, если это возможно <...> Наша цель - сократить число сотрудников в офисах, что, как советуют эксперты, может замедлить распространение COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - цитирует телеканал заявление представителя Google.

Отмечается, что в североамериканских офисах компании работают в общей сложности более 100 тыс. человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.