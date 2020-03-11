Власти Чукотки в 2020 году расселят более 2,5 тыс. кв. м аварийного жилья

АНАДЫРЬ, 11 марта, /ТАСС/. Правительство Чукотского автономного округа в 2020 году построит на полуострове пять новых домов для расселения аварийного жилфонда. Работы будут проводится в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом ТАСС сообщил в среду председатель комитета архитектуры и градостроительства округа Алексей Медведев.

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ и регионам ввести с 1 января 2019 года постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а на переходный период продлить работу Фонда содействия реформированию ЖКХ, который в целом, по мнению главы государства, доказал свою эффективность. В ноябре прошлого года региональные власти заявляли, что на Чукотке около 21 тыс. кв. м жилья находятся в аварийном жилфонде, и чтобы расселить его, необходимо порядка 2,7 млрд рублей. Работы по расселению в рамках реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" правительством Чукотки должны быть завершены до 2024 года, однако из-за высокой стоимости строительства жилья эти показатели могут быть не достигнуты.

"В 2020 году на Чукотке запланировано строительство 2,5 тыс. кв. м жилья для расселения аварийного жилищного фонда. Дома построят в селах Усть-Белая, Канчалан и Анюйск. Кроме того, в целях увеличения объема жилищного строительства в поселке городского типа Угольные Копи будет введен в эксплуатацию 11-ти квартирный жилой дом и 42-х квартирный в Анадыре", - рассказал ТАСС Алексей Медведев.

В настоящий момент среднерыночная стоимость строительства квадратного метра жилья под расселение из аварийного жилого фонда для региона утверждена на уровне почти 66 тыс. рублей. Однако, по словам Алексея Медведева, по факту она почти в два раза выше. Удорожание строительства связано с отдаленностью региона и, как следствие, высокими затратами на доставку стройматериалов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Он направлен на обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения ими жилья с использованием ипотечного кредита, повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.