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Распространение коронавируса нового типа

WSJ: в США могут продлить крайний срок уплаты налогов из-за коронавируса

Пока физические лица и организации обязаны выплатить налоги за предыдущий год к 15 апреля

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность временно продлить крайний срок уплаты налогов в стране в рамках программы смягчения последствий распространения коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации.

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Физические лица и организации обязаны выплатить налоги за предыдущий год к 15 апреля. В случае соблюдения этого срока налогоплательщикам не грозят штрафы и повышение ставки обложения, а также разрешено предоставить налоговые декларации до середины октября. В администрации предлагают временно отменить наказание за просрочку в уплате налогов и еще больше сдвинуть дату льготного предоставления налоговой декларации.

Как поясняет издание, подобные меры могут сказаться на исполнении бюджета США и плане заимствований. В этом плане Министерство финансов страны ориентируется на прогноз пополнения доходной части федерального бюджета. Поблажки в уплате налогов могут заставить Минфин увеличить заимствования в краткосрочной перспективе. В апреле прошлого года подоходный налог на физических лиц принес в казну $333 млрд, уточнила газета.

Трамп в понедельник сообщил, что федеральное правительство приступает к обсуждению с Конгрессом налоговых послаблений для американцев. По словам президента США, члены его администрации намерены обсудить с руководством малых и средних частных предприятий вопрос их кредитования. Кроме того, Вашингтон ведет диалог с авиакомпаниями и операторами круизных судов, которые несут наиболее ощутимые потери от последствий коронавируса.

Теги
СШАТрамп, ДональдРаспространение коронавируса нового типа
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