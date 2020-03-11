Комитет ГД одобрил ко II чтению порядок оценки вклада РФ в уставный капитал "Почты России"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, регламентирующий порядок оценки имущества РФ, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал "Почты России". Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Николаем Николаевым.

Поправки будут внесены в закон "Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России".

По предварительным данным компании, необходимо оценить рыночную стоимость около 30 тыс. объектов недвижимости, в том числе около 6 тыс. земельных участков.

Законопроект предусматривает, что недвижимость, которая вносится в оплату дополнительных акций "Почты России", будет оценена по его кадастровой стоимости (а в случае отсутствия таковой - по рыночной стоимости). Такие меры позволят избежать дополнительных расходов из бюджета в 1 млрд рублей.

"Понятно, что это стоит колоссальных денег. Поэтому вот этим законопроектом предполагается, что учет такого имущества будет осуществляться по кадастровой стоимости. Но в случае отчуждения имущества будет проводиться рыночная оценка. Мы рассчитываем, что это позволит сэкономить порядка 1 млрд рублей, во-первых. Во-вторых, сделает эту процедуру быстрее", - пояснил Николаев.

Кроме того, отменяется требование об обязательном установлении рыночной стоимости объектов недвижимости, внесенных в качестве вклада в уставный капитал "Почты России".

Поправки ко второму чтению

"Было одно ключевое замечание: необходимость установления обязательной оценки рыночной стоимости движимого имущества. Мы внесли, что движимое имущество при отчуждении тоже должно проходить оценку", - сообщил Николаев.

Таким образом, документ устанавливает, что при отчуждении, передаче во владение или пользование объектов движимого имущества, балансовая стоимость которых составляет более 100 тыс. рублей, они (как и объекты недвижимого имущества) подлежат оценке в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

По словам замглавы Росимущества Алексея Павлова, федеральный бюджет сможет сэкономить 500 млн рублей.

"Эти деньги мы можем направить на национальные проекты или какие-то иные цели, которые предусмотрены в том числе в послании президента [Федеральному собранию]", - сказал он.

"Помимо экономии бюджетных средств, мы не будем вынуждены потратить порядка 800 млн рублей на оценку имущественного комплекса. Для нас это стало еще более критически важным с учетом распространения коронавируса, потому что влияние на компанию это оказывает, и необходимо очень рачительно относиться к своим возможностям по финансированию" - отметил в свою очередь первый заместитель генерального директора "Почты России" Николай Подгузов.