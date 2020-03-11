Госдума приняла во II чтении поправки в бюджет ПФР, увеличивающие маткапитал

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправки в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, подготовленные правительством РФ для реализации мер, объявленных президентом РФ в послании Федеральному собранию 15 января 2020 года.

Поправки предусматривают увеличение общего объема доходов бюджета ПФР на 13,5 млрд рублей, в результате объем доходов на 2020 год составит 8,937 трлн рублей, или 7,9% к ВВП. Общий объем расходов бюджета ПФР увеличивается на 104,2 млрд рублей и составит в 2020 году 9,147 трлн рублей, при этом по отношению к ВВП доля расходов составит 8%. Дефицит бюджета фонда в 2020 году составит 209,2 млрд рублей, или 0,18% к ВВП, из них в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, - 213,7 млрд рублей или 0,2% к ВВП. Профицит в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, составит 4,6 млрд рублей, или 0,004% к ВВП.

Общий объем доходов бюджета фонда на 2021 год увеличивается на 177,5 млрд рублей и составит 9,474 трлн рублей (7,9% к ВВП), на 2022 год увеличивается на 232,3 млрд рублей, до 9,953 трлн рублей (7,7% к ВВП). Общий объем расходов бюджета ПФР на 2021 год увеличивается на 176,2 млрд рублей, до 9,501 трлн рублей (7,9% к ВВП), на 2022 год - на 263,6 млрд рублей, до 9,966 трлн рублей (7,7% к ВВП).

Общий объем средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет фонда в форме межбюджетных трансфертов, на 2020 год уменьшен на 21,5 млрд рублей и составит 3,217 трлн рублей, в том числе: трансферт на предоставление материнского капитала увеличен на 111,9 млрд рублей (с 316,4 млрд до 428,3 млрд рублей), трансферт на обязательное пенсионное страхование (ОПС) уменьшен на 126,2 млрд рублей (с 966,7 млрд до 840,5 млрд рублей). В 2021 году объем средств, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетных трансфертов, будет увеличен на 135,3 млрд рублей, до 3,351 трлн рублей, в том числе трансферт на маткапитал увеличится на 193 млрд рублей (с 329,3 млрд до 522,3 млрд рублей), а трансферт на ОПС уменьшится на 41,5 млрд рублей (с 880,9 млрд до 839,4 млрд рублей).

В 2022 году объем трансфертов увеличится на 190,5 млрд рублей и составит 3,382 трлн рублей, в том числе трансферт на маткапитал вырастет на 250,1 млрд рублей (с 299,7 млрд до 549,8 млрд рублей), а трансферт на ОПС уменьшится на 41,1 млрд рублей (с 795,1 млрд до 754 млрд рублей).

"Объем дополнительных расходов на предоставление маткапитала определен на основании среднего варианта демографического прогноза родившихся до 2035 года, опубликованного Росстатом 26 декабря 2019 года (1 млн 433,3 тыс. человек в 2020 году, 1 млн 412,8 тыс. человек - в 2021 году, 1 млн 363,0 тыс. человек - в 2022 году), с учетом среднего показателя за последние 5 лет по данным ФСС о доле родившихся первых (40,2% от всех родившихся), вторых (38,8% от всех родившихся) и последующих детей в семье", - говорится в пояснительной записке.