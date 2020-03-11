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Распространение коронавируса нового типа

Аэропорт Мэйлань на Хайнане возобновил ежедневные рейсы в Гонконг

Пока перелеты будут осуществляться раз в сутки

ХАЙКОУ /Китай/, 11 марта. /ТАСС/. Аэропорт Мэйлань в городе Хайкоу южнокитайской провинции Хайнань в среду на фоне спада в регионе вспышки нового коронавируса восстановил ежедневные авиарейсы в Гонконг. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, перелеты пока будут осуществляться только раз в сутки. Для обеспечения безопасности пассажиров и населения обеих территориальных единиц КНР власти провинции и специального административного района обеспечат повышенные меры контроля на авиарейсах.

Аэропорт Мэйлань в 2019 году принял 24,22 млн пассажиров, обслужив 163,9 тыс. рейсов. За 12 месяцев воздушная гавань также обеспечила перевозку грузов весом более 175,6 тыс. тонн.

Согласно официальной статистике, в больницах Хайнаня осталось только три инфицированных коронавирусом. Новых случаев заражения на острове не было уже много дней, уровень опасности понижен до минимального во всех 26 городах, уездах и муниципальных районах региона. Однако в Гонконге только за последние сутки выявлено пять заразившихся - число заболевших там возросло до 120 человек за все время распространения пневмонии, из них выздоровели 54%.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию, однако на КНР пока приходится основная масса заболевших - 80,7 тыс. человек, из них 61,4 тыс. выздоровели, свыше 3,1 тыс. скончались. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 113 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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