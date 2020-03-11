Аэропорт Санья признан лучшим в Азии среди гаваней с потоком от 15 до 25 млн человек в год

ХАЙКОУ /Китай/, 11 марта. /ТАСС/. Международный совет аэропортов (ACI) признал воздушную гавань Феникс в городе Санья на юге провинции Хайнань лучшей в Азии среди аналогичных транспортных объектов, принимающих от 15 до 25 млн пассажиров в год. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный на сайте организации.

Высших баллов воздушная гавань в Санья удостоилась по трем особым критериям: за уровень услуг, степень развитости инфраструктуры и состояние терминалов.

Рейтинг был составлен с учетом мнений более 640 тыс. человек из около 90 стран мира.

"Мы будем содействовать тому, чтобы рынок международных воздушных перевозок стал еще более открытым, способствовать расширению сети авиационных маршрутов, прилагать усилия для формирования на Хайнане свободной зоны и порта свободной торговли ", - прокомментировал успех представитель администрации Феникс.

Согласно оценке ACI, из российских воздушных гаваней статус лучших в Европе получили аэропорт в Сочи (пассажиропоток от 5 до 15 млн), санкт-петербургский Пулково (в категории от 15 до 25 млн пассажиров) и московский Шереметьево (среди европейских объектов с пропускной способностью более 40 млн человек).

Согласно официальной статистике, воздушная гавань Феникс (наряду с аэропортом Мэйлань города Хайкоу в северной части острова) обслуживает порядка 40 международных авиарейсов в день, обеспечивая прямое сообщение с 34 городами, из которых 22 относится к регионам с русскоязычным населением. В 2019 году она открыла прямые воздушные маршруты в Благовещенск, Жуковский, Казань, Самару, Томск, Уфу и Южно-Сахалинск.