РФПИ запускает инфраструктурный инвестфонд объемом до 600 млрд рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече президента РФ Владимира Путина с инвесторами сообщил о запуске инфраструктурного инвестфонда объемом до 600 млрд рублей.

"Сегодня мы также объявляем, что по вашему поручение и по решению правительства, Михаил Владимирович Мишустин это поддержал, мы запускаем инфраструктурный фонд размером до 600 млрд рублей", - заявил Дмитриев.

Глава РФПИ уточнил, что новый фонд будет реализовывать низкорентабельные проекты, финансируя в инфраструктуру. Он добавил, что большую часть средств будут давать частные инвесторы. "Соответственно, частные деньги будут приходить в инфраструктуру, это обеспечит большую прозрачность инвестиций в инфраструктуру и позволит реализовать значимое количество проектов", - пояснил Дмитриев.

Он добавил, что несмотря на внешнюю турбулентность, инвесторы планируют вкладываться в российскую экономику, так как видят созданные уникальные макроэкономические условия, низкий уровень долга по сравнению с мировым, который составляет 325% от мирового ВВП.