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Правительство 12 марта рассмотрит законопроект, призванный снизить риски для инвесторов

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что уже создана правительственная комиссия по повышению устойчивости в экономике

НОВО-ОГАРЕВО, 11 марта. /ТАСС/. Правительство рассмотрит в четверг законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который призван снизить риски для инвесторов. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече президента Владимира Путина с инвесторами.

"Очень важно, что завтра на заседании правительства мы как раз рассмотрим законопроект о защите и поощрении капиталовложений, который гарантирует безопасность инвестиций в России. Уверен, что те меры, которые, в том числе, будут описаны в законопроекте, они помогут снизить риски для инвесторов, сформировать более деятельные бизнес-планы. Ну, и в целом укрепить интерес к работе в России", - сказал Мишустин.

Как отметил премьер, уже создана правительственная комиссия по повышению устойчивости в экономике. "Как известно, кризис - это время, в том числе, возможностей для эффективных инвесторов, время для грамотных инвестиций в высокотехнологичные направления", - добавил он.

По словам главы кабинета министров, во встрече с президентом участвуют руководители международных инвестиционных фондов, которые развивают инновационные технологии и готовы вкладывать средств в такие направления, как искусственный интеллект, роботизация, создание технологических цифровых платформ.

"Очень важно именно сейчас создать в России те условия для инвестиций, которые необходимы для работы венчурных фондов, или таких инвесторов, и сформировать также российский рынок для инвестирования", - сказал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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