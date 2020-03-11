Медведев намерен обсудить с Румасом ситуацию с коронавирусом и нефтью

ГОРКИ, 11 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев намерен обсудить с премьером-министром Белоруссии Сергеем Румасом, как распространение короновируса и ситуация на нефтяных рынках могут отразиться на безопасности государств.

"У вас были переговоры с правительством по актуальным вопросам, вы посмотрели, как наша налоговая система работает. А сейчас можем обменяться соображениями в сфере безопасности. Поскольку сейчас на острие проблематики безопасности несколько тем, начиная от эпидемии короновируса и заканчивая ситуацией на нефтяных рынках", - сказал Медведев на встрече с Румасом.

Он отметил, что ситуация на нефтяных рынках затрагивает проблематику безопасности государств в целом и может сказаться на общем развитии экономик всех стран. Замглавы Совета безопасности РФ заметил, что рад видеть Румаса, поскольку они давно знакомы и вместе прилагают много усилий для сохранения хороших, дружественных отношений между РФ и Белоруссией.

В свою очередь Румас ответил, что, приехав в Москву, не мог не попросить его об этой встрече.

"Я вчера почитал функционал по новой вашей должности и обратил внимание, что в ваши обязанности входит участие в выработке и реализации внешнеполитического курса РФ. Я так понимаю, что республика Беларусь все равно останется в сфере ваших интересов", - сказал премьер Белоруссии.

"Вне всякого сомнения. Мы же друзья, мы братья и соседи", - заверил его Медведев.

"Сегодня прошли переговоры в правительстве. Учитывая, Дмитрий Анатольевич, что вы так глубоко погружены в нашу двустороннюю повестку, причем и в последние наши интеграционные договоренности, и исторически в течение последних десятилетий, я хотел бы обсудить с вами сегодня некоторые вопросы. Мне очень важно было бы узнать ваше мнение по тем или иным аспектам сотрудничества", - сказал Румас.