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Власти Кировской области не будут субсидировать сельскую ипотеку из регионального бюджета

Механизм льготной сельской ипотеки под 3% годовых заработал в России с 1 января

КИРОВ, 11 марта. /ТАСС/. Кировская область не планирует субсидировать процентную ставку по сельской ипотеке из областного бюджета из-за ограниченности средств. Об этом сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Ирина Головкова.

Механизм льготной сельской ипотеки под 3% годовых заработал в России с 1 января, объем ее финансирования из бюджета РФ в 2020 году составит 1 млрд рублей. Также у регионов есть возможность софинансирования предусмотренной ставки для ее снижения до 0,1%.

"Кировская область обладает несколько иными возможностями, думаю, [регион] будет работать на условиях, которые прописаны в постановлении правительства РФ, то есть возмещать ставку рефинансирования ЦБ из федерального бюджета", - сказала Ирина Головкова, отвечая на вопрос ТАСС о том, готова ли Кировская область субсидировать процентную ставку по сельской ипотеке.

По словам Головковой, в настоящее время льготные кредиты по программе готовы выдавать два банка - Россельхозбанк и Сбербанк. Как рассказал директор Кировского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Георгий Филимонов, жители региона могут получить кредит на сумму до 3 млн рублей на покупку жилья или строительство дома в сельской местности под 2,7% - 3% годовых. Он отметил, что заявки от жителей уже активно поступают, по данным на 11 марта, банк принял 65 заявок на получение кредита и одобрил 55 из них. В основном, за предоставлением ипотечного кредита обращаются граждане в возрасте от 30 до 36 лет, имеющие семьи, при этом большая часть проявивших интерес к программе граждан - это жители Кирова.

Управляющий кировским отделением Сбербанка Артем Пищик также отметил, что банк ожидает повышение спроса на ипотечные кредиты. "На текущий момент поступает порядка 10 - 15 подходящих под эту программу заявок в месяц, то есть в год мы видим возможность [подачи] не менее 200 - 300 заявок. Но, учитывая, что программа предусматривает субсидирование, мы рассчитываем, что порядка 1000 заявок точно может быть подано в рамках этой программы. Но [число одобренных заявок] будет зависеть от лимита, который будет выделен на нашу область", - сказал Пищик.

По словам Головковой, принять участие в программе смогут жители практически всех районов региона, но наибольший спрос ожидается в центральных районах, а также на юге области из-за близости к Татарстану.

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