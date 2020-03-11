Хуснуллин возглавил оргкомитет Ялтинского экономического форума

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил председателем организационного комитета Ялтинского международного экономического форума вице-премьера Марата Хуснуллина, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав организационного комитета заместителя председателя правительства Российской Федерации Хуснуллина М[арата] Ш[акирзяновича] в качестве председателя организационного комитета", - говорится в документе.

Этим же распоряжением из состава оргкомитета исключен заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, который ранее занимал пост вице-премьера.

Глава Крыма Сергей Аксенов в начале марта сообщил, что Ялтинский международный экономический форум, который должен был состояться в апреле, перенесен на более поздний срок в связи с распространением в мире коронавируса.

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4 тыс. 564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей.