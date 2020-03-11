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Премьеры РФ и Белоруссии условились продолжать контакты по актуальным вопросам интеграции

Михаил Мишустин и Сергей Румас также посетили Федеральную налоговую службу РФ, где ознакомились с работой электронных цифровых сервисов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии - Михаил Мишустин и Сергей Румас - на переговорах в Москве в среду выразили заинтересованность в укреплении интеграции двух стран и условились о продолжении контактов по соответствующим вопросам. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина по итогам встречи.

"В ходе переговоров Мишустин и Румас подчеркнули заинтересованность в активизации российско-белорусского сотрудничества и дальнейшем укреплении интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии и в Евразийском экономическом союзе", - говорится в сообщении. На встрече была отмечена важность создания благоприятных и транспарентных экономических условий для свободы передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также затрагивались темы отраслевого сотрудничества.

"Главы правительств условились о продолжении контактов по всем актуальным вопросам интеграционной повестки дня России и Белоруссии", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Премьер-министры России и Белоруссии в среду также посетили Федеральную налоговую службу РФ, где ознакомились с работой электронных цифровых сервисов, говорится в пресс-релизе.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
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