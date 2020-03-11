Доля нерезидентов в ОФЗ увеличилась до 34,1%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в Национальном расчетном депозитарии (НРД) увеличилась с 33,2% на начало февраля до 34,1% на 6 марта текущего года, отмечается в материалах Банка России.

"Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в отчетный период выросла на 0,9 п. п. и составляет 34,1%, что в объемах по номиналу соответствует росту на 185 млрд руб. (в январе - 140 млрд руб.). В начале марта доля не изменилась", - указывает ЦБ, отмечая, что, в отличие от прошлых стрессовых периодов, одним из основных источников повышенных нетто-продаж ОФЗ стали операции российских некредитных финансовых организаций, а не иностранных.

В обзоре рисков финансовых рынков Банка России также отмечается, поддержку рынку ОФЗ оказали системно значимые кредитные организации, они в основном покупали ОФЗ на протяжении всего периода повышенной волатильности.

"Банк России, принимая во внимание повышенную волатильность обменных курсов и цен финансовых активов, реализовал 10 марта 2020 г. комплекс упреждающих мер и в настоящее время продолжает внимательно отслеживать развитие ситуации с точки зрения возможных рисков для ценовой и финансовой стабильности и готов при необходимости применять дополнительные меры", - напомнил в своем обзоре регулятор.