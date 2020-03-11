{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,2-0,7%

Курс доллара вырос до 72,33 рубля, евро до 81,51 рубля

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торговую сессию четверга в отрицательной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 0,24% - до 2492,88 пункта, индекс РТС - на 0,73%, до 1086,18 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара по состоянию на 19:09 мск вырос на 1,3% - до 72,33 рубля, евро - на 1,25%, до 81,51 рубля.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевели на 2,8% - до $36,2 за баррель.

"Рынки продолжают находиться под давлением со стороны ситуация с распространением коронавируса за пределами Китая. Это стимулирует продажи в рисковых активах и спрос на активы-убежища. При этом действия ведущих правительств и центробанков способны пока лишь краткосрочно поддержать рынки, что вызвано отсутствием понимания реальных последствий распространения коронавируса для мировой экономики. При этом на рынке продолжает наблюдаться высокая волатильность", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

На динамику курса рубля оказывали влияние новая волна снижения на рынке энергоносителей, а также ослабление валют развивающихся стран. "В результате пара доллар/рубль сделала шаг к вчерашним максимумам, закрепляясь в широком диапазоне 70-75 рублей за единицу американской валюты. На горизонте ближайших недель ожидаем сохранение долларом позиций в этом коридоре на фоне высоковолатильных торгов", - добавил аналитик.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович в свою очередь отмечает, что негативная динамика на рынках в условиях волатильности в ближайшее время может сохраниться и даже усилиться. "Триггерами для данных событий может стать новостной фон об усилении распространения вируса в ЕС и США, а также, например, о новых волнах заболевания в КНР", - подчеркнул Покатович.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Самые большие зарплаты в 2019 году получали работники финансовых и страховых компаний
По итогам 2019 года среднемесячный размер оплаты труда в данных отраслях превысил отметку в 100 тыс. руб
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС