Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,2-0,7%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили торговую сессию четверга в отрицательной зоне. Индекс Мосбиржи опустился на 0,24% - до 2492,88 пункта, индекс РТС - на 0,73%, до 1086,18 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара по состоянию на 19:09 мск вырос на 1,3% - до 72,33 рубля, евро - на 1,25%, до 81,51 рубля.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевели на 2,8% - до $36,2 за баррель.

"Рынки продолжают находиться под давлением со стороны ситуация с распространением коронавируса за пределами Китая. Это стимулирует продажи в рисковых активах и спрос на активы-убежища. При этом действия ведущих правительств и центробанков способны пока лишь краткосрочно поддержать рынки, что вызвано отсутствием понимания реальных последствий распространения коронавируса для мировой экономики. При этом на рынке продолжает наблюдаться высокая волатильность", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

На динамику курса рубля оказывали влияние новая волна снижения на рынке энергоносителей, а также ослабление валют развивающихся стран. "В результате пара доллар/рубль сделала шаг к вчерашним максимумам, закрепляясь в широком диапазоне 70-75 рублей за единицу американской валюты. На горизонте ближайших недель ожидаем сохранение долларом позиций в этом коридоре на фоне высоковолатильных торгов", - добавил аналитик.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович в свою очередь отмечает, что негативная динамика на рынках в условиях волатильности в ближайшее время может сохраниться и даже усилиться. "Триггерами для данных событий может стать новостной фон об усилении распространения вируса в ЕС и США, а также, например, о новых волнах заболевания в КНР", - подчеркнул Покатович.