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Самые большие зарплаты в 2019 году получали работники финансовых и страховых компаний

По итогам 2019 года среднемесячный размер оплаты труда в данных отраслях превысил отметку в 100 тыс. руб

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Самыми высокооплачиваемыми в 2019 году стали сотрудники финансовых и страховых компаний, следует из нового бюллетеня Аналитического центра при правительстве РФ (АЦ) о текущих тенденциях российской экономики.

"Традиционно лидирующую позицию по размеру номинальной заработной платы занимает финансовая и страховая деятельность. По итогам 2019 года среднемесячный размер оплаты труда в данных отраслях превысил отметку в 100 тыс. руб. и оказался на 11,7% больше, чем в 2018 году и в 2,2 раза больше, чем средняя заработная плата в России по всем отраслям экономики в целом", - говорится на сайте Аналитического центра.

Из сообщения следует, что в целом по экономике в 2019 году среднемесячная заработная плата составила 47,5 тыс. руб.

Отмечается, что после рецессии 2015-2016 годов заработная плата в России растет быстрее пенсий и реальных доходов. "Снижение инфляции к концу 2019 года обусловило заметное увеличение реальной заработной платы", - говорится в сообщении.

По данным аналитиков, пенсии и располагаемые доходы на душу населения в реальном выражении все еще остаются ниже уровня 2014 года.

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Россия
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