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Распространение коронавируса нового типа

ЕБРР отменил ежегодный деловой форум из-за коронавируса

Он должен был пройти в мае в Лондоне

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на фоне ситуации с коронавирусом отменил ежегодный деловой форум в рамках заседания Совета управляющих ЕБРР. Решение по заседанию самого совета, который должен пройти 13-14 мая в Лондоне, будет приниматься позже. Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

"С сожалением, сообщаем, что деловой форум ЕБРР, запланированный в рамках ежегодного собрания ЕБРР 13-14 мая 2020 года в Лондоне, был отменен. Это связано с продолжающимся кризисом коронавируса (COVID-19) и его влиянием на международные поездки и общественные мероприятия. Решение о заседании Совета управляющих ЕБРР будет принято в надлежащее время", - отмечается в заявлении.

ЕБРР учрежден в 1991 г. с целью способствовать становлению рыночной экономики в странах, ранее входивших в социалистический лагерь. В настоящее время акционерами ЕБРР являются 64 страны, а также ЕС и Европейский инвестиционный банк (финансово - кредитное учреждение Евросоюза для финансирования развития отсталых европейских регионов в форме долгосрочных кредитов.

Высший руководящий орган ЕБРР - Совет управляющих, в состав которого каждый акционер назначает своего представителя, как правило, министра финансов. Встречи Совета управляющих проходят ежегодно, обычно в мае.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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