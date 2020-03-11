Минэнерго России ожидает роста цены нефти во втором полугодии до $40-45 за баррель

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики России считает, что цена нефти с текущих низких уровней вернется во втором полугодии к отметке $45-55 за баррель, падение же цены до $30 за баррель было ожидаемым. В следующем году цена сохранится на уровне $40-45 за баррель. Об этом в интервью агентству Рейтер сказал заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Мы моделировали все сценарии, включая тот, который в итоге материализовался. Первые дни показали близость наших прогнозов к реальности - мы прогнозировали краткосрочное падение до $30 за баррель. Мы прогнозируем возвращение в диапазон $40-45 за баррель во второй половине года, диапазон $45-50 - в следующем году, если не произойдет каких-либо форс-мажоров и не будет предпринято ряд действий. Все сценарии были просчитаны, вывод очень простой: если они подразумевают продление сокращения (добычи нефти - прим. ТАСС), то рано или поздно мы все равно пришли бы к падению цены до $40 и ниже - будь то с выходом через полгода, с выходом через год и так далее", - подчеркнул он.

Сорокин заметил, что в обозримом будущем даже диапазон цен $45-55 за баррель будет абсолютно нормальным для экономики, но не исключил роста.

"Уровень равновесной цены находится в диапазоне $45-55 за баррель. Мы считаем это справедливым уровнем, который позволит и вкладывать в проекты, что обеспечит восполнение добычи, но и в то же время это достаточно низкая цена для мировой экономики, чтобы это было комфортно. Рынок цикличен, будут и падения ниже, и рост выше, которые за счет включения и выключения производителей с высокой маржинальностью и быстрой реакцией - как сланец - будут регулироваться", - считает замминистра.

Он пояснил, что на нефтяном рынке уже через 4-6 месяцев, а может раньше, можно будет увидеть признаки снижения активности и рынок начнет стабилизироваться.