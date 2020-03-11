Миланская биржа сохранила положительную динамику торгов, закрывшись в положительном поле

РИМ, 11 марта. /ТАСС/. Торги на Миланской фондовой бирже в среду впервые за последние две недели закончились в положительном поле. Как указывается на сайте торговой площадки, основной индекс FTSE MIB по итогам дня вырос на 0,33% и почти вернулся к отметке 18 000 пунктов после постоянного падения на протяжении последних двух недель.

Положительную тенденцию удалось удерживать на протяжении всего торгового дня, который начался с подъема более чем на 2%. В середине дня был спад, индекс сокращался на 0,8%, однако потом вновь котировки пошли наверх.

Главный кризисный показатель - спред (разница стоимости ценных бумаг Италии и Германии и процент по обслуживанию внешней государственной задолженности) - опустился ниже отметки 200 пунктов и составил 191 пункта. По мнению экспертов, это стало реакцией на решение правительства выделить 25 млрд евро на поддержку семей и компаний в условиях чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Торги продолжаются на фоне чрезвычайной ситуации с распространением коронавируса в Италии, где на всей национальной территории объявлен карантин. Согласно последним данным, в стране жертвами вызываемого вирусом заболевания и его побочных эффектов стали уже более 800 человек. На настоящий момент в Италии инфицированы более 10 тыс. человек, с начала вспышки в Италии выявлено более 12 тыс. случаев заражения.