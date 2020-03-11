Компании в РФ готовы рассмотреть возможность провести годовые собрания акционеров заочно

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Часть российских компаний готова рассмотреть возможность проведения годовых общих собраний акционеров в заочной форме, если соответствующие изменения будут внесены в законодательство. Об этом ТАСС сообщили в среду в ВТБ, "Алросе", "Россетях" и "Интер РАО".

Ранее первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что акционерные общества из-за ситуации с распространением коронавируса могут получить право провести годовые общие собрания акционеров в заочной форме. Соответствующая поправка была внесена в законопроект о сделке по продаже правительству пакета акций Сбербанка. Как уточнил Швецов, речь идет только о 2020 годе.

"Если такая возможность будет предоставлена законом, наблюдательный совет "Алросы" рассмотрит ее и примет решение в том числе с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации", - сообщили в пресс-службе компании.

В "Россетях" ТАСС сообщили, что все рабочие поездки за рубеж сведены к минимуму, сотрудникам также рекомендовать ограничить личные поездки в страны, где существует повышенный риск заражения. "То же самое касается предложений о проведении годового собрания акционеров в заочной форме. Если это будет разрешено на законодательном уровне, то "Россети" рассмотрят такую возможность", - отметили в компании.

Банк ВТБ также готов рассмотреть возможность провести годовое собрание акционеров заочно. "В случае принятия соответствующих поправок ВТБ будет готов рассмотреть возможность проведения общего собрания акционеров в заочной форме. В соответствии с утвержденным ЦБ Кодексом корпоративного управления банк развивает системы, позволяющие акционерам принимать участие в голосовании с помощью электронных средств. С 2016 года ВТБ использует сервис электронного голосования, которым уже воспользовались более 10 тысяч акционеров", - рассказали в пресс-службе.

В "Интер РАО" ТАСС заявили, что компания внимательно следит за законодательными инициативами в этом направлении. Как только соответствующий закон будет принят, менеджмент его рассмотрит и даст соответствующие рекомендации совету директоров, добавили в компании.

Представитель ПАО "Группа Черкизово" сообщил, что годовое собрание акционеров группы назначено на 27 марта, решение было принято еще 12 февраля. "Акционеры получили соответствующие уведомления. Если бы обсуждаемые поправки позволяли изменить форму уже созванного ранее собрания, то в этом случае мы, несомненно, могли бы рассмотреть вопрос о проведении собрания в заочной форме. Для принятия решения нам необходимо дождаться принятия поправок. Хотели бы отметить, что в соответствии с законом акционеры ПАО и сейчас могут самостоятельно решить, принимать ли им участие в собрании лично или же удаленно, проголосовав бюллетенями", - пояснили в компании.

О ситуации с коронавирусом

Ранее в среду Всемирная организация здравоохранения признала пандемией вспышку заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. Основная масса заболевших приходится на Китай, где зафиксировано более 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

В России, где с начала вспышки зафиксировано 28 заразившихся, был принят ряд дополнительных мер. В частности, представителям федеральных органов исполнительной власти рекомендовано ограничить загранкомандировки сотрудников, а региональным и федеральным властям - проведение массовых мероприятий.