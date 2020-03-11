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Власти Чечни ведут переговоры о запуске шести новых авиарейсов из Грозного

Речь идет о рейсах в Сочи, Астрахань, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Сургут

ГРОЗНЫЙ, 11 марта. /ТАСС/. Власти Чечни ведут переговоры об открытии шести новых авиарейсов из аэропорта Грозного. Об этом сообщил в среду председатель правительства Чечни Муслим Хучиев на совещании с участием главы региона Рамзана Кадырова.

"В результате проведенных переговоров стоимость билетов у [авиакомпании] Utair снижена на 20% при условии бронирования за две недели - с 4085 до 3285 рублей. Соответствующая работа также ведется с ПАО "Аэрофлот". При покупке билетов за неделю стоимость снижена с 6087 до 3987 рублей. Ведутся переговоры по привлечению новых авиаперевозчиков и открытию дополнительных рейсов в Сочи, Астрахань, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)", - сказал Хучиев.

Авиакомпания Utair в 2020 году также заменит самолеты направления Москва - Грозный на судна большей вместимости - уже в апреле грозненский аэропорт будет обслуживать новый Boeing 737-800 на 186 мест.

Пассажиропоток грозненского аэропорта в 2018 году увеличился на 30% и составил 458 тыс. пассажиров. В 2019 году ожидался рост до 600-700 тыс. человек. В аэропорту ежедневно выполняется в среднем более 10 рейсов различных авиакомпаний, в том числе в Стамбул (Турция), Бишкек (Киргизия), Ростов-на-Дону.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСанкт-ПетербургСеверный КавказКраснодарский крайСКФОЧечняАстраханская областьНовосибирская областьХанты-Мансийский автономный округ
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