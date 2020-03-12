Правительство рассмотрит законопроект о защите капиталовложений

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Правительство под председательством Михаила Мишустина соберется на очередное заседание в четверг. Как сообщила пресс-служба кабинета министров на повестку дня вынесено 11 вопросов, основным из которых станет рассмотрение законопроекта о защите и поощрении капиталовложений.

Защита капиталовложений

В среду на встрече президента РФ Владимира Путина с инвесторами премьер-министр отметил, что этот документ "гарантирует безопасность инвестиций в России". "Уверен, что те меры, которые, в том числе будут описаны в законопроекте, они помогут снизить риски для инвесторов, сформировать более деятельные бизнес-планы. Ну, и в целом укрепить интерес к работе в России", - сказал Мишустин. Он добавил, что "важно именно сейчас создать в России те условия для инвестиций, которые необходимы для работы венчурных фондов, или таких инвесторов, и сформировать также российский рынок для инвестирования".

Госдума приняла законопроект о защите и поощрении капиталовложений в первом чтении 10 декабря 2019 года. Он предусматривает два инвестиционных режима: общий и проектный. Общий инвестиционный режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу любых норм, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. Проектный режим ориентирован на крупные инвестпроекты и гарантирует неизменность налоговых условий (по налогу на прибыль, имущество, транспортному и земельному налогам, срокам уплаты и порядку возмещения НДС) на срок от шести до 20 лет, а также на три года фиксирует условия техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки территорий.

Проектный режим имеет порог доступа. Например, для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта общим бюджетом не менее 1 млрд рублей минимальный объем собственных инвестиций - 250 млн рублей. Для проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и цифровой экономики - от 1,5 млрд рублей (при общем бюджете не менее 7 млрд рублей). Для проектов в иных сферах экономики - минимум 5 млрд рублей (общий бюджет - от 25 млрд рублей).

При объеме собственных инвестиций от 10 млрд рублей (с общим бюджетом проекта от 50 млрд рублей) дополнительно могут быть гарантированы на выбор: особая формула расчета тарифа или вывозные таможенные пошлины на 6-20 лет; квоты на различные ресурсы, ставки по обязательным платежам, за лесные ресурсы на три года.

Все эти гарантии предлагается оформлять в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инвесторы смогут заключить соглашения вплоть до 2030 года. При этом СЗПК нельзя будет заключать в таких сферах, как нефте- и газодобыча, алкогольная и табачная продукция, игорный бизнес, банковская и иная финансовая деятельность.

Повестка заседания

Помимо этого министры рассмотрят внесение ряда изменений в Налоговый и Бюджетный кодексы. Также на обсуждение будет законопроект "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации". Документ разработан, чтобы создать правовые условия для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения искусственного интеллекта, распределенного реестра, нейротехнологий и других.

Еще одной темой станет ответственность за безбилетный проезд на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте. Минтранс предлагает наделить регионы полномочиями по установлению порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа. Помимо этого министерство предлагает внести изменения в КоАП и признать утратившей силу норму, устанавливающую административную ответственность за безбилетный проезд и провоз багажа в автобусе междугородного сообщения, а также уточнить определение административного правонарушения в части перевозки без билета детей.

Члены кабинета министров рассмотрят вопрос о наделении правительства полномочиями по утверждению типовых форм документов, необходимых для подключения объектов капитального строительства к системам теплоснабжения. Будет также принято решение о создании правовых оснований для установления границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, что позволит, решать проблемы проживающих там граждан.

В завершение заседания министры рассмотрят ряд вопросов о выделении субсидий и дотаций. Предлагается выделить Минстрою, Росавтодору и Росжелдору из резервного фонда правительства сумму до 7,3 млрд рублей для финансирования мероприятий на территориях Республики Крым и Севастополя. Помимо этого будет решен вопрос о предоставлении бюджету Еврейской автономной области в 2020 году 1,1 млрд рублей для обеспечения социально значимых расходов региона и погашения просроченной кредиторской задолженности. Также предлагается увеличить размер бюджетных ассигнований на развитие Дальневосточного федерального округа, в том числе Амурской области на 1,1 млрд рублей, Приморскому краю - на 246 млн рублей.