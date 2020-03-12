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Распространение коронавируса нового типа

Чикагская товарная биржа 13 марта временно закроет площадку для торгов из-за коронавируса

Компания-владелец CME Group заверила, что среди физических участников торгов в Чикаго заболевания, вызываемого коронавирусом, не выявлено

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Чикагская товарная биржа в конце сессии 13 марта закроет свою физическую торговую площадку в целях недопущения скопления людей на ней на фоне распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте компании-владельца CME Group.

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"CME Group объявила сегодня (в среду - прим. ТАСС) о том, что закроет площадку для торгов в конце сессии в пятницу, 13 марта 2020 года, в качестве меры предосторожности, призванной сократить скопления людей и не способствовать распространению коронавируса, в соответствии с рекомендацией профессиональных врачей. Торговля всеми товарами продолжится в электронной системе Globex, как это было сегодня", - говорится в сообщении.

CME Group заверила, что среди физических участников торгов в Чикаго заболевания, вызываемого коронавирусом, не выявлено. Помещение, предназначенное для торгов, откроется позже. Точный срок не указывается. Чикагская товарная биржа, основанная в 1898 году, является одной из крупнейших и диверсифицированных товарно-сырьевых бирж в мире.

Согласно последним данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1162, умерли 37 человек. Помимо столицы США, режим чрезвычайной ситуации введен в 24 штатах страны, включая Иллинойс, где расположен Чикаго.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами Китая больше всего инфицированных выявлено в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения подтверждены более чем в 100 странах, включая Россию.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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