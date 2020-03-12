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Распространение коронавируса нового типа

Власти Австралии направят более $11 млрд на поддержку экономики во время пандемии

Премьер страны Скотт Моррисон отметил, что единовременные выплаты наличными в размере $489 предусмотрены для 117 тыс. семей, получающих социальные пособия или пенсии

СИДНЕЙ, 12 марта. /ТАСС/. Правительство Австралии направит порядка $11,5 млрд для поддержки экономики страны и борьбы с негативным воздействием пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом в четверг сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон в ходе выступления в Канберре.

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По словам премьера, общий объем пакета финансирования антикризисных мер, призванных предотвратить рецессию экономики страны, составит порядка 17,6 млрд австралийских долларов ($11,47 млрд). Из этой суммы 11 млрд будут потрачены до конца текущего финансового года (оканчивается 1 июля 2020 года). "Речь идет о финансовых вливаниях в австралийскую экономику, которая поддерживает малый и средний бизнес. Это <...> позволит сохранить рабочие места, и люди будут уверены в своем будущем", - подчеркнул Моррисон.

Премьер отметил, что в рамках правительственных антикризисных мер единовременные выплаты наличными в размере 750 австралийских долларов ($489) предусмотрены для 117 тыс. семей, получающих социальные пособия или пенсии. Также начнет действовать система налоговых льгот для предприятий с числом сотрудников менее 20 человек. Кроме того, эти компании смогут воспользоваться девятимесячной программой субсидирования заработной платы, за счет которой они смогут поддержать заболевших и пребывающих в карантине сотрудников.

По словам министра финансов страны Матиаса Корманна, порядка 6,7 млрд австралийских долларов ($4,3 млрд) будут выплачены за следующие четыре года в качестве грантов предприятиям с доходом менее 50 млн долларов в год. Ранее правительство Австралии объявило и о мерах поддержки медицинских предприятий и учреждений, в адрес которых будет направлен дополнительный пакет финансирования в размере 2,4 млрд австралийских долларов ($1,5 млрд). Планируется, что основной пакет стимулирующих мер будет одобрен федеральным парламентом страны уже на следующем заседании, которое состоится 23 марта.

В настоящий момент в Австралии выявлены более 120 случаев заражения новым коронавирусом. 19 человек были выписаны после излечения, а три пациента умерли. Первый случай заражения был выявлен в Мельбурне 25 января.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 62,7 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
АвстралияРаспространение коронавируса нового типа
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