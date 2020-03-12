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Распространение коронавируса нового типа

Торги в Токио открылись падением почти на 2%

Основные беспокойства на рынке связаны с продолжающимся распространением коронавируса, ограничениями на перемещение людей и отменой массовых мероприятий

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Ключевые индексы Токийской фондовой биржи (ТФБ) в четверг упали почти на 2% на фоне ситуации с распространением коронавируса в мире и объявлением ВОЗ о статусе пандемии COVID-19.

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Как свидетельствуют данные торгов, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) опустился на 1,91% по сравнению с уровнем 11 марта, до отметки 19045,70 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, снизился на 2,04%, до 1356,63 пункта.

Основные беспокойства на рынке связаны с продолжающимся распространением коронавируса, ограничениями на перемещение людей и отменой массовых мероприятий. Ряд стран уже заявили о возможности принять экстренные экономические меры поддержки бизнеса.

На открытии ТФБ японская валюта укрепилась примерно на 0,4% и торгуется на уровне 104,60-104,61 иены за доллар.

В начале дня снижаются акции компаний, чей бизнес связан с экспортом. Бумаги Toyota подешевели на 2,14%, а Sony - на 1,31%.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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