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Власти Хабаровского края намерены развивать Ванинско-Советско-Гаванский транспортный узел

Для этого региону необходимо дополнительное финансирование, заявила начальник управления государственных программ министерства экономического развития края

ХАБАРОВСК, 12 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края и инвесторы предлагают включить в План развития экономических центров Дальнего Востока мероприятия для улучшения условий жизни в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Об этом сообщила ТАСС начальник управления государственных программ министерства экономического развития региона Мария Маркасова.

"Одно из новых направлений, которое сейчас прорабатывается правительством края с Минвостокразвития России - это развитие Ванино-Советско-Гаванского транспортно-промышленного узла. Здесь сегодня сосредоточена реализация крупных инвестиционных проектов. С учетом мнения инвесторов, прорабатывается вопрос включения в План социального развития новых мероприятий для перспективного центра Ванино-Советско-Гаванского узла", - сказала Маркасова.

Порты Ванино и Совгавань - важные транспортные узлы на Востоке России, они расположены в центральной части Татарского пролива, куда выходят все морские и сухопутные транспортные пути Хабаровского края.

Маркасова сообщила, что региону необходимо дополнительное финансирование на приобретение высокотехнологичного оборудования для больниц в Ванинском и Советско-Гаванском районах, на обновление материальной базы колледжей и техникумов, а также одной из школ Ванино, где планируется реализовать программы дополнительного технического образования.

"Средства также нужны на реконструкцию системы водоснабжения в поселках Ванино и Токи Ванинского района", - сказала Маркасова. Она добавила, что Ванинско-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел входит в число пяти центров экономического роста Хабаровского края, однако, в регионе это единственный центр роста, на который не предусмотрена поддержка из федерального бюджета на развитие социальной инфраструктуры.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, который занимал тогда пост премьер-министра РФ. Всего на Дальнем Востоке определено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона, или 6,6 млн человек.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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