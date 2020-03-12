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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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Цена нефти Brent упала до $33,85

Стоимость нефти марки WTI уменьшилась до $30,87
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 5,42% - до $33,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне на 04:55 мск.

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При этом стоимость нефти марки WTI достигла $30,87 за баррель (-6,4%).

Курс рубля на международном рынке Forex по отношению к доллару снижается на 0,4%, до 73,57 рубля, к евро - на 1,1%, до 83,3 рубля.

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель. На следующий день падение чуть отыгралось, цена нефть достигла $35 за баррель.

 

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
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