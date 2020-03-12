{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Торги в Гонконге открылись падением на фоне признания ВОЗ пандемии коронавируса

Так, индекс Hang Seng достиг самого низкого показателя за три года. Он опустился до значения 24 657

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись падением котировок на фоне решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признать вспышку коронавируса пандемией. Индекс Hang Seng сократился на 573 пункта (2,27%), до значения 24 657, свидетельствуют данные этой площадки. Это самый низкий показатель за последние три года.

Отрицательной динамикой охвачены все без исключения "голубые фишки", входящие в структуру индекса. На 6,5% подешевели акции холдинга AAC Technologies - поставщика компонентов для Apple. На 7,4% ухудшились позиции Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC). На 6% упали в цене бумаги китайского автомобильного завода Geely Automobile.

По мнению аналитика компании AxiCorp Стефана Иннеса, серьезное давление на рынок оказывает "экономическая катастрофа из-за распространения коронавируса в Италии и на большей части Европы, усугубляющаяся обвалом цен на нефть и распродажей активов других классов".

"Похоже, распространение вируса в США тоже вышло из-под контроля. Даже Национальная баскетбольная ассоциация приостановила чемпионат", - заметил аналитик Atta Capital Алан Ли.

По мнению экспертов, на фоне роста пессимизма и неопределенностей в мировой экономике ситуация на биржах будет оставаться шаткой и подверженной сильной волатильности.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трамп уточнил детали введенного США запрета на въезд в страну из Европы
Американский лидер отметил, что данные меры касаются только въезда в страну иностранцев и не затрагивают торговлю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС