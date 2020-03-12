Торги в Гонконге открылись падением на фоне признания ВОЗ пандемии коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 марта. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в четверг открылись падением котировок на фоне решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признать вспышку коронавируса пандемией. Индекс Hang Seng сократился на 573 пункта (2,27%), до значения 24 657, свидетельствуют данные этой площадки. Это самый низкий показатель за последние три года.

Отрицательной динамикой охвачены все без исключения "голубые фишки", входящие в структуру индекса. На 6,5% подешевели акции холдинга AAC Technologies - поставщика компонентов для Apple. На 7,4% ухудшились позиции Китайской национальной офшорной нефтяной корпорации (CNOOC). На 6% упали в цене бумаги китайского автомобильного завода Geely Automobile.

По мнению аналитика компании AxiCorp Стефана Иннеса, серьезное давление на рынок оказывает "экономическая катастрофа из-за распространения коронавируса в Италии и на большей части Европы, усугубляющаяся обвалом цен на нефть и распродажей активов других классов".

"Похоже, распространение вируса в США тоже вышло из-под контроля. Даже Национальная баскетбольная ассоциация приостановила чемпионат", - заметил аналитик Atta Capital Алан Ли.

По мнению экспертов, на фоне роста пессимизма и неопределенностей в мировой экономике ситуация на биржах будет оставаться шаткой и подверженной сильной волатильности.