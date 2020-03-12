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Распространение коронавируса нового типа

Трамп уточнил детали введенного США запрета на въезд в страну из Европы

Американский лидер отметил, что данные меры касаются только въезда в страну иностранцев и не затрагивают торговлю

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Запрет, который США вводят с 13 марта на 30 дней, касается только въезда в страну иностранцев, прибывающих из Европы, но не затрагивает торговлю. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, пояснив свои высказывания в телеобращении к согражданам в связи с распространением в стране и мире нового коронавируса.

Ранее в телеобращении он заявил: "Эти запреты будут действовать не только в отношении невероятных объемов торговли и грузов, но и различных других вещей, когда мы получим одобрение, мы обсуждаем все, что поступает из Европы в США".

"Пожалуйста, помните, очень важно, чтобы все страны и предприятия знали, что торговля никоим образом не будет затронута 30-дневным ограничением на поездки из Европы. Ограничение останавливает людей, не товары", - пояснил президент в своем Twitter.

И.о. главы Министерства внутренней безопасности США Чед Вулф в распространенном заявлении подчеркнул, что глава государства "приостанавливает въезд большинства иностранных граждан, которые находились в некоторых европейских странах в течение 14 дней до их запланированного прибытия в Соединенные Штаты". К ним относятся Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария. Данные правила не относятся к постоянным резидентам и ближайшим членам семей граждан США. В прокламации Трампа, обнародованной вскоре после его выступления, также уточняется, что под новые ограничения не подпадают иностранцы, приезжающие в США по приглашению властей страны для борьбы с распространением коронавируса, члены экипажей воздушных и морских судов, иностранные официальные лица и представители международных организаций, в том числе НАТО.

"В течение следующих 48 часов в интересах общественного здравоохранения я намерен распространить дополнительное уведомление об ограничениях в отношении прибывающих [в США], требующее от американцев, которые находились в странах Шенгенской зоны, прибывать в определенные аэропорты, где правительство США расширило процедуру проверки [пассажиров]", - заключил Вулф.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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