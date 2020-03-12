Туроператоры будут переносить или аннулировать туры в Индию из-за ситуации с визами

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские туроператоры будут переносить или аннулировать туры в Индию из-за решения властей этой страны аннулировать туристические визы в рамках борьбы с новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Туры проданы не только до конца марта, но и на апрель, и на майские праздники. И их, конечно, сейчас придется аннулировать или переносить", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что сезон в Индии уже практически закончился, с конца марта сокращаются авиаперевозки.

Власти Индии из-за пандемии коронавируса 11 марта отменили все туристические и ряд других виз для иностранных граждан с 13 марта до 15 апреля.