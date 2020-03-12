{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Туроператоры будут переносить или аннулировать туры в Индию из-за ситуации с визами

Власти Индии из-за пандемии коронавируса 11 марта отменили все туристические и ряд других виз для иностранных граждан с 13 марта до 15 апреля

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российские туроператоры будут переносить или аннулировать туры в Индию из-за решения властей этой страны аннулировать туристические визы в рамках борьбы с новым коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Туры проданы не только до конца марта, но и на апрель, и на майские праздники. И их, конечно, сейчас придется аннулировать или переносить", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что сезон в Индии уже практически закончился, с конца марта сокращаются авиаперевозки.

Власти Индии из-за пандемии коронавируса 11 марта отменили все туристические и ряд других виз для иностранных граждан с 13 марта до 15 апреля.

Теги
ИндияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
РБК: клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
По данным издания, Visa ищет среди кредитных организаций партнеров для этого проекта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС