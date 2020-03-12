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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин: малый бизнес в России проделал путь от киосков и палаток до высоких технологий

Президент отметил, что малый бизнес становится все более высокотехнологичным

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Малый бизнес в России постепенно меняется, становясь все более высокотехнологичным. Об этом заявил президент России в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

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Глава государства обратил внимание на то, что в 2000-е годы почти весь малый бизнес в России был связан с торговлей, тогда как во многих странах с развитой рыночной экономикой именно такие предприятия играют большую роль в сфере, например, производства. По словам Путина, власти России, ориентируясь на опыт этих государств, сейчас, по сути, "заставляют" крупные компании, особенно с государственным участием, обеспечивать заказы для малых предприятий, и эта схема заработала, "счет идет на триллионы [рублей] уже".

"И у нас начала меняться структура малого бизнеса. Теперь он стал не только торговым, не только какие-то там киоски и палатки открываются, не только торговля - купил подешевле, продал подороже, - отметил президент. - Теперь есть уже и научный бизнес, и производственный малый бизнес, высокотехнологичный малый бизнес". По его словам, такие предприятия работают достаточно эффективно, а экспорт российских товаров и услуг растет.

"Здесь, конечно, к сожалению, [мы] тоже очень медленно двигаемся, но в принципе [находимся] на правильном пути", - заключил глава государства.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России сейчас составляет порядка 22-23%, а объем закупок у таких компаний в 2019 году составил 3,7 трлн рублей против 1,5 трлн в 2016-м. Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предполагает, что доля таких компаний в российском ВВП вырастет до 32,5%, а число занятых в секторе достигнет 25 млн человек.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/

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