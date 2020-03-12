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Распространение коронавируса нового типа

FT: инвесторы вывели с января с развивающихся рынков $41,7 млрд из-за коронавируса

Объем такого капитала, как отмечает издание, вдвое превышает отток средств за тот 51-дневный период с сентября 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис.

ТАСС, 12 марта. /ТАСС/. Иностранные инвесторы вывели с конца января с рынков акций и облигаций развивающихся стран 41,7 млрд долларов после реакции мировых фондовых бирж на вспышку вызываемого новым коронавирусом заболевания. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на Институт международных финансов (IIF).

Объем такого капитала, как отмечает издание, вдвое превышает отток средств за тот 51-дневный период с сентября 2008 года, когда разразился мировой финансовый кризис. "Это очень большие средства, - заявил ведущий экономист IIF Робин Брукс. - Это означает еще одно значительное ужесточение финансовых условий для развивающихся рынков". Большая часть оттока связана с акциями, а не с облигациями, так как инвесторы опасаются, что в нынешней ситуации в наибольшей степени пострадают компании, находящиеся в странах с развивающейся экономикой.

 

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Распространение коронавируса нового типа
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