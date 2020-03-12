Трендовая инфляция в России в феврале снизилась до 3,96%

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Оценка трендовой инфляции в России, которая отражает инфляционный тренд, в том числе среднесрочные инфляционные ожидания, изменение абсолютных цен и динамику денежных агрегатов, в феврале 2020 года замедлилась на пятилетнем временном интервале до 3,96% против 4,2% в январе. Снижение происходит пятый месяц подряд, говорится в опубликованных материалах ЦБ РФ.

"Модифицированные показатели базовой инфляции свидетельствуют о пониженных темпах роста цен в последние месяцы, в том числе из-за продолжающегося действия временных дезинфляционных факторов. Впрочем, произошедшее ослабление рубля может изменить баланс влияния временных факторов в пользу проинфляционных, что скажется на динамике инфляции в ближайшие месяцы", - отмечается в сообщении регулятора.

Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком - трехлетнем - временном интервале, понизилась до 3,16% с 3,23% месяцем ранее. Это указывает на сохранение инфляционного давления на пониженном относительно цели Банка России уровне, отмечает ЦБ.

"Отложенное влияние принятых Банком России ранее решений по денежно-кредитной политике в сочетании с более активным расходованием бюджетных средств по сравнению с 2019 годом будут в дальнейшем способствовать увеличению инфляционного давления, с поправкой на влияние временных и разовых факторов. Политика Банка России будет способствовать поддержанию инфляции вблизи 4% на среднесрочном горизонте", - добавил регулятор.

Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Эти операции будут проводиться с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле.

ЦБ в рамках "упреждающих мер" продал валюту с расчетами 11 марта на 3,6 млрд рублей.