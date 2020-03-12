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Распространение коронавируса нового типа

Совет директоров "Почты России" обсудит 13 марта влияние коронавируса на работу компании

Также на заседании планируется обсудить вопрос об определении количественного состава правления АО "Почта России" и избрании членов правления

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. "Почта России" проведет 13 марта заседание совета директоров, которое будет посвящено влиянию коронавируса на работу компании. Об этом говорится в материалах акционерного общества.

Согласно повестке, на заседании будет обсужден вопрос о влиянии ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на деятельность АО "Почта России" в 2020 году. Также планируется обсудить вопрос об определении количественного состава правления АО "Почта России" и избрании членов правления АО "Почта России".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 28 случаев заражения.

 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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