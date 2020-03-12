Эксперты: в Москве возможны перебои с поставками еды из-за новых правил въезда грузовиков

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Ужесточение правил движения грузовиков в Москве грозит перебоями с поставками продуктов питания. Об этом говорится в письме, подписанном рядом продовольственных отраслевых союзов, направленном на имя мэра Москвы Сергея Собянина.

Среди подписантов документа руководство Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики, Российского автотранспортного союза, Национальной мясной ассоциации, Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национального союза производителей молока, ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз". Участников рынка волнуют новые правила ограничения движения грузового транспорта в столице, меняющие их механизм планирования маршрутов и время движения, и вступающие в силу с 1 апреля.

"Новые правила выдачи пропусков вносят значительные изменения в планирование маршрутов и времени движения грузового транспорта и окажут негативное влияние на грузовую логистику в столичном регионе, повлекут за собой необоснованный рост затрат предпринимательского сообщества, а также возможные перебои с доставкой товаров, включая социально значимые", - говорится в письме.

В документе отмечается, что особенностью доставки товаров повседневного спроса являются динамические маршруты следования, при которых доставка в торговые объекты осуществляется на основании регулярных и не планируемых на долгосрочной основе заказов клиента. Кроме того, особенностью современной розничной торговли является непрерывное обновление базы адресов доставки продукции, в результате чего объем ежегодного изменения перечня пунктов доставки для всех участников рынка составляет не менее 10-15% от персонально заявленного перечня.

Таким образом, по данным участников рынка, предлагаемое соблюдение единого маршрута следования грузового транспорта на весь период действия разрешения не представляется возможным. "В случае адаптации действующих механизмов работы логистических цепочек под предлагаемые требования, компании, получающие на сегодняшний день годовые пропуска по принципу зональности, а не конкретного маршрута, будут обязаны на постоянной основе аннулировать действующие пропуска и получать новые с учетом новых точек доставки, что потребует значительного роста трудозатрат бизнеса и увеличит нагрузку на информационные порталы города Москвы", - говорится в письме.

Другие ограничения

Кроме того, как сообщают авторы письма, согласно новым требованиям заявитель должен будет доказывать невозможность проведения погрузочно-разгрузочных и иных работ в ночное время. При этом в отдельных случаях ссылка на закон о тишине может быть поставлена под сомнение, учитывая характер перевозимого груза. "Данное требование можно считать избыточным, так как доставка может производиться только в рабочее время клиентов - получателей грузов. Выход работников клиента на работу в ночное время, согласно Трудовому кодексу РФ, требует их предварительного согласия и дополнительной оплаты рабочего времени", - говорится в письме.

Там также указывается, что, согласно новым требованиям, расширен перечень оснований для отказа в выдаче пропусков. В частности, в него включен пункт о сроке действия водительских удостоверений работников, который составители письма считают избыточным. При этом увеличен перечень сведений, включаемых в реестр пропусков, в том числе за счет персональных данных водителей, что также считается избыточным. Наконец, авторы документа считают дискриминационным пункт, позволяющий торговым сетям, которые осуществляют перевозки собственными силами, получать пропуска без предоставлений сведений об объемах перевозимых грузов, о виде деятельности грузоотправителя, а также без соблюдения других требований.