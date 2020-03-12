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Силуанов: положения закона о защите капиталовложений по концессиям и ГЧП доработают позже

Министр финансов отметил, что унифицированы условия предоставления стабилизационных оговорок в рамках концессионных и соглашений в рамках ГЧП

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Положения законопроекта о защите и поощрении капиталовложений в части концессий и государственно-частного партнерства (ГЧП) будут доработаны позже. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, представляя на заседании правительства РФ поправки к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности.

"Мы унифицировали условия предоставления стабилизационных оговорок в рамках концессионных и соглашений в рамках ГЧП. Это было одно из предложений бизнеса, настоятельных предложений бизнеса по уточнению текста законопроекта", - сказал он.

Министр уточнил, что данный вопрос правительство не оставляет, и была достигнута договоренность по отработке текста положения о стабилизационных оговорках в этих случаях. "Примем законодательство, но оно будет подготовлено несколько позже", - сказал Силуанов.

Кроме того, по предложениям РСПП и "Деловой России" предлагается снизить требования к объемам капиталовложений для заключения соглашений с инвесторами: рамки в 1,5-5 млрд рублей, принятых в первом чтении законопроекта, до 500 млн рублей. Это делается для стимулирования реализации проектов в сфере цифровой экономики, экологии и сельского хозяйства. "Вторая тоже важная деталь, которую мы предлагаем ко второму чтению принять, - это обеспечение возможности заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений в отношении проектов, начатых до вступления в силу законопроекта. Мы предлагаем включить такие проекты, которые были начаты с мая 2018 года, то есть даты вступления в силу указа президента о национальных целях и стратегических задачах развития РФ", - рассказал глава Минфина.

Предлагается создание единой инфрмационной системы ГИС "Капиталовложения" для заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений в электронном виде и для использования компаниями инвестиционного навигатора. Тема отработана с Федеральной налоговой службой (ФНС), которая готова подготовить соответствующий сервис в ближайшее время.

Установлена также возможность участия муниципальных образований в заключении соглашений в случае, если в стабилизационную оговорку включается стабилизация по земельному налогу и отдельных актов в сфере землепользования и градостроительной деятельности, которые относятся к компетенции органов местного самоуправления.

Поправки согласованы с заинтересованными ведомствами, сообщил Силуанов. Накануне поступило заключение от Минюста, содержащее юридико-технические замечания, которые будут исправлены. Для реализации пакета законопроектов требуется принятие трех нормативных актов правительства. Речь идет о постановлении кабмина, устанавливающего порядок заключения, изменения и учета мониторинга расторжения соглашений, которое планируется принять до 1 июля, постановлении, устанавливающем порядок функционирования ГИС "Капиталовложения", и постановлении, устанавливающего порядок определения объемов возмещения затрат инвесторам на создание инфраструктуры в объеме уплаченных налогов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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