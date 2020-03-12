Посол Сирии в РФ: США контролируют все месторождения нефти на сирийском северо-востоке

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. США на сегодняшний день контролируют все нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в четверг посол арабской республики в РФ Рияд Хаддад, выступая на телеканале "Россия-24".

"Американцы действительно сегодня находятся на северо-востоке страны и контролируют все нефтяные месторождения, попросту воруя нашу нефть. Если нам удастся освободить [нефтяные] вышки от американской, по сути, оккупации, безусловно, это сыграет большую роль в деле возрождения нашей экономики", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп в конце октября прошлого года заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты, в том числе крупный газоперерабатывающий завод, который иногда называют Conoco. Он был построен компанией Conocophillips, но позднее перешел под контроль государственной Сирийской газовой компании, у которой после начала в стране гражданской войны его отбили вооруженные боевики.

В Москве неоднократно заявляли, что сирийская нефть принадлежит исключительно сирийскому народу.