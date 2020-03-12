{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Посол Сирии в РФ: США контролируют все месторождения нефти на сирийском северо-востоке

Рияд Хаддад заявил, что американцы "попросту воруют нефть"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. США на сегодняшний день контролируют все нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке Сирии. Об этом заявил в четверг посол арабской республики в РФ Рияд Хаддад, выступая на телеканале "Россия-24".

"Американцы действительно сегодня находятся на северо-востоке страны и контролируют все нефтяные месторождения, попросту воруя нашу нефть. Если нам удастся освободить [нефтяные] вышки от американской, по сути, оккупации, безусловно, это сыграет большую роль в деле возрождения нашей экономики", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп в конце октября прошлого года заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты, в том числе крупный газоперерабатывающий завод, который иногда называют Conoco. Он был построен компанией Conocophillips, но позднее перешел под контроль государственной Сирийской газовой компании, у которой после начала в стране гражданской войны его отбили вооруженные боевики.

В Москве неоднократно заявляли, что сирийская нефть принадлежит исключительно сирийскому народу.

Теги
СШАСирияРоссия
Реклама на ТАСС
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2350 пунктов впервые с 28 декабря 2018 года
Индекс РТС упал на 8,8%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС