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Михельсон после обвала котировок купил акции "Новатэка" на 150 млн рублей

После сделки его прямая доля владения в компании выросла с 0 до 0,0184%, всем остальным объемом акции глава компании владеет через юридические лица

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон после обвального падения нефтяных котировок купил более 160 тысяч акций компании на 150 млн рублей. Об этом сообщает компания.

В среду на вопрос журналистов будет ли он покупать акции компании, чтобы поддержать котировки "Новатэка", Михельсон ответил, что не исключает этого варианта. "В течение трех дней должен официально об этом сказать. В пятницу узнаете", - заметил он.

После сделки его прямая доля владения в компании выросла с 0 до 0,0184%, всем остальным объемом акции Михельсон владеет через юридические лица. По последним данным он контролировал порядка 24,76% через ООО "Левит" и ООО "Оптима". Геннадию Тимченко принадлежало 23,49% акций, Total - 19,4%, "Газпрому" - 9,99%.

Сейчас акции "Новатэка" на московской бирже торгуются на уровне 860 рублей за акции, тогда как вчера они стоили 916 рублей, а в середине января - около 1300 рублей, после чего начали падать из-за ситуации на рынке нефти.

Акции "Новатэка" котируются на Московской бирже, глобальные депозитарные расписки - на Лондонской фондовой бирже.

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